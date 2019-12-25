Кудрин рассказал, какое решение Путина стало спасением для экономики России

Кудрин рассказал, какое решение Путина стало спасением для экономики России
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экономика

Десять лет назад решение президента РФ Владимира Путина разработать резервные фонды стало спасением для отечественной экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает в среду, 25 декабря, РИА «Новости». Тогда Путин был премьер-министром России.

«Я как раз хочу сказать, что он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 года. В этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то, что мы придумали это или мы продумали это, все-таки благодаря только его политической воле это было создано», — процитировало издание слова Кудрина.

Учреждение фондов, по мнению экс-министра финансов, сыграло решающую роль в поддержке экономики, а также социальных расходов. «У нас не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза в тот период, в тот кризис. Это очень важно», — отметил он.

Как сообщается в издании, на момент начала кризиса в Стабилизационном фонде уже накопились крупные резервы, благодаря чему правительство в 2008 году решило разделить его на новые структуры: Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. За счет средств Резервного фонда власти сохранили экономику и полностью выполнили все бюджетные обязательства. Однако к 2018 году средства Резервного фонда исчерпались и он прекратил свое существование.

На данный момент правительство направляет все добавочные нефтегазовые доходы казны в Фонд национального благосостояния, который работает в качестве «подушки безопасности». «Объем ФНБ на 1 декабря составлял 7,9 триллиона рублей, или 124 миллиарда долларов», — ссылаются в издании на данные Минфина.

Комментировать (9)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter