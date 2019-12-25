Кудрин рассказал, какое решение Путина стало спасением для экономики России

Десять лет назад решение президента РФ Владимира Путина разработать резервные фонды стало спасением для отечественной экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает в среду, 25 декабря, РИА «Новости». Тогда Путин был премьер-министром России.



«Я как раз хочу сказать, что он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 года. В этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то, что мы придумали это или мы продумали это, все-таки благодаря только его политической воле это было создано», — процитировало издание слова Кудрина.

Учреждение фондов, по мнению экс-министра финансов, сыграло решающую роль в поддержке экономики, а также социальных расходов. «У нас не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза в тот период, в тот кризис. Это очень важно», — отметил он.

Как сообщается в издании, на момент начала кризиса в Стабилизационном фонде уже накопились крупные резервы, благодаря чему правительство в 2008 году решило разделить его на новые структуры: Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. За счет средств Резервного фонда власти сохранили экономику и полностью выполнили все бюджетные обязательства. Однако к 2018 году средства Резервного фонда исчерпались и он прекратил свое существование.

На данный момент правительство направляет все добавочные нефтегазовые доходы казны в Фонд национального благосостояния, который работает в качестве «подушки безопасности». «Объем ФНБ на 1 декабря составлял 7,9 триллиона рублей, или 124 миллиарда долларов», — ссылаются в издании на данные Минфина.