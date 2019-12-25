Чемезов считает, что «Ростех» готов стать оператором промышленного мусора

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III–V классов опасности (промышленные отходы). Его госкорпорация могла бы вывозить, а также перерабатывать российские промышленные отходы, отмечает он. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает РБК со ссылкой на отправленное вице-премьеру Алексею Гордееву письмо Чемезова. По мнению главы «Ростеха», эта возможность открыла бы для компании рынок объемом более 1,4 трлн руб. в год.



В издании отмечают, что сложность работы единого оператора заключается в разнородности отходов III–V классов, поскольку к ним относятся как отходы от добычи полезных ископаемых (буровые нефтяные шламы и отвалы пород после добычи золота), так и лом металлов от бывших в употреблении труб, дерево, строительный мусор и многие другие вещи.

«Обычно сбор, хранение и утилизацию такого рода отходов компании организуют собственными силами или силами своих специализированных подрядчиков. Часть таких отходов используется для собственных нужд, в том числе в строительстве и обустройстве дорог», — процитировали в издании слова MGS Group Георгия Малютина, занимающегося вывозом таких отходов в Москве.

В своем письме глава «Ростеха» привел в пример существующего федерального оператора по обращению с отходами I–II классов опасности. Их сбором, транспортировкой, обработкой и утилизацией (радиоактивные отходы, батарейки, ртутные лампы и прочее) с ноября 2019 года занимается госкорпорация «Росатом». Федеральным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России является созданный в феврале 2019 года «Российский экологический оператор» (РЭО).

По мнению главы «Ростеха», закон «Об отходах производства и потребления» регулирует порядок обращения с отходами I–II классов опасности и ТКО, а у отходов III–V классов в этом плане ситуация сложнее. «Порядок обращения с техногенными отходами (отходами производства) III–V классов законодательно в настоящее время не определен, правоотношения в данной сфере не урегулированы», — рассказал Чемезов. На такой мусор приходится до 95% общего объема российских отходов, оценил ситуацию он.

Отсутствие федерального мусорного оператора, занимающегося отходами III–V классов опасности, «ставит под угрозу исполнение в установленные сроки мероприятий, предусмотренных нацпроектом «Экология», обратил внимание Чемезов.