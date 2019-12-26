Размер потребкредитов в области сокращается в 3 раза медленнее, чем в среднем по РФ

По итогам 11 месяцев 2019 года средний размер потребкредита в Калининградской области составил почти 182 тыс. руб., заметно превысив средний по России показатель (170 тыс. руб.). Такие данные «Новому Калининграду» предоставило Национальное бюро кредитных историй.



В 2019 году средний размер потребкредита в среднем по РФ сократилась на 9,6%, а в Калининградской области всего на 3,4%.

Самую серьезную динамику снижения среднего размера выданных потребкредитов в октябре-ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продемонстрировали Московская область (-20,1%), Москва (-16,3%), Самарская (-14,2%), Тульская (-14,2%) и Новосибирская (-12,4%) области.

«Введение в октябре этого года показателя долговой нагрузки усилило и без того консервативный подход банковского риск-менеджмента к розничному кредитованию, — отмечают в НБКИ. — Иными словами, банки стали оценивать заемщиков еще тщательнее. Поэтому в последнее время банки стараются кредитовать только тех граждан, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на должном уровне. По этой же причине снижаются и суммы выдаваемых кредитов».