Сбербанк добавил в банкоматы функцию возврата оставленных денег

Сбербанк добавил в банкоматы функцию возврата оставленных денег
Виталий Невар / Новый Калининград
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Сбербанк добавил в новые банкоматы-ресайклеры технологию возвращения забытых денег, которая на 30% уменьшила число таких случаев. Информацию об этом в субботу, 28 декабря, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Как сообщили в издании, еще в июле представительство крупнейшего российского банка отмечало, что традиционные банкоматы со временем будут переводиться на ресайклеры. Это позволит использовать внесенные клиентами средства для выдачи наличных.

«Мы подумали об упрощении жизни наших клиентов даже в необычных ситуациях, на банкоматах-ресайклерах внедрили возврат забытых денег. В результате на 30% сократились случаи забытых денег», — процитировали в издании решение банка. Уточняется, что в случаях, когда клиент в банкомате заказал определенную сумму для снятия, а затем забыл про нее и ушел без денег, машина самостоятельно вернет их обратно, а затем зачислит на счет карты, с которой выполнили операцию.

Также в банке внедрили функцию SMS-информирования клиента, забывшего в банкомате карту. Такие меры, как отмечают в банке, сократили в два раза случаи потери карт.

На сегодняшний день Сбербанк обновил 40% сети, заменив традиционные банкоматы на банкоматы с функцией рециркуляции, которые позволяют как вносить, так и получать до 300 купюр за раз. «В марте мы начали устанавливать устройства нового образца, которые еще быстрее на 15%. В 2021 году мы завершим процесс перехода от традиционных банкоматов к ресайклерам», — отметили в издании, добавив, что на сегодняшний день сеть Сбербанка состоит из 77 тысяч банкоматов по всей стране.

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