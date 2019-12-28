«Итар» оштрафовали за то, что он произвел слишком мало спирта

Арбитражный суд Калининградской области наложил штраф на ликеро-водочный завод «Итар» за то, что в 2018 году он не обеспечил минимально необходимую загрузку производственных мощностей. Это следует из опубликованного в картотеке решения суда.



В 2018 году, согласно официальной отчетности, завод произвел 13,6 тыс. декалитров этилового спирта или менее 4% от мощности предприятия. При этом минимальная норма использования мощностей при производстве спирта составляет 50%. На этом основании Росалкогольрегулирование и ходатайствовало о привлечении калининградского завода к ответственности.

Представители предприятия в суде заявили, что производство водки резко рухнуло после решения калининградских налоговиков о доначислении предприятию 350 млн руб. налогов и ареста счетов.

«Суд соглашается с мнением общества о том, что указанные решения сделали практически невозможной работу общества, поскольку лишили его возможности приобретать сырьё и комплектующие для финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, наличие указанной налоговой задолженности не позволяло предприятию получать ФСМ, которыми должна быть маркирована алкогольная продукция, производимая для реализации на территории Российской Федерации», — говорится в решении суда.

Как отметили представители «Итара», компания не могла уведомить власти о приостановлении действия лицензии, потому что весь 2018 год отгружало водку «Столичная» и «Московская» на экспорт. При этом компания сильно отклонилась от условий контракта, отгрузив 46,4 тыс. вместо 200 тыс. декалитров водки. «Неисполнение указанных контрактов в дальнейшем может нанести ООО „ИТАР“ непоправимый ущерб и привести к банкротству компании», — отмечается в решении суда.



В итоге суд назначил штраф в размере 50 тыс. руб., что меньше минимальной санкции за подобное нарушение.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.