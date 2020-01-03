Россия перестала поставлять нефть на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии

Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии, пишет в пятницу, 3 января, РИА Новости со ссылкой источник в нефтяной отрасли республики.

По словам собеседника агентства, подача нефти прекратилась с 1 января, а «непрерывные партии» закончились 31 декабря. Оба белорусских НПЗ пока работают в штатном режиме на имеющихся в республике запасах нефти.

В пресс-службе концерна «Белнефтехим» отметили, что поставки прекращены, загрузка НПЗ снижена до технологического минимума, а в данный момент идет работа над подготовкой новых контрактов.

В компании «Транснефть», в свою очередь, отметили, что заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ с 1 января нет, а транзит нефти через Белоруссию продолжается без ограничений.

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