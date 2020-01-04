Путин: меня очень беспокоит, что произошла стагнация доходов населения

Путин: меня очень беспокоит, что произошла стагнация доходов населения
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент РФ Владимир Путин намерен затронуть вопрос снижения реальных доходов населения во время послания Федеральному собранию 15 января, сообщает в субботу ТАСС.

«Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января», — цитирует издание Путина. Он не стал раскрывать подробности, но уточнил, что речь пойдет вопросах, связанных «с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».

«Эти решения должны состояться, — заявил Путин. — Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения».

В прошедшем декабре во время своей ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что в 2019 году жоходы наседения стали «немножко» расти.


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