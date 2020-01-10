В ритейле объяснили отсутствие скачка цен на сахар после введения на него пошлин

Введение пошлин на импортный сахар в особых экономических зонах, к числу которых относится Калининградская область, 1 января 2020 года не повлекло за собой роста розничных цен в магазинах из-за удачной рыночной конъюнктуры. Об этом «Новому Калининграду» сообщил замгендиректора торговой сети «Спар» в Калининградской области Алексей Елаев.



«В России в этом году из-за рекордного урожая сахарной свеклы и запасов прошлых лет существенно снизились оптовые и закупочные цены на сахар, поэтому отечественный сахар-песок вновь стал конкурентоспособным на рынке, с ноября мы покупаем отечественный сахар, поэтому потребители не заметили роста цен: отечественный сахар с учетом снижения на него оптовой цены не уступает ранее поставлявшемуся сахару из Польши и других стран», — отметил Елаев.