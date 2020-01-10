«Содружество» зарегистрировало резидента ОЭЗ для строительства завода

«Содружество» зарегистрировало резидента ОЭЗ для строительства завода
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: ОЭЗ

ГК «Содружество» зарегистрировало нового резидента в реестре Особой экономической зоны в рамках проекта по строительству нового завода белковых концентратов. Соответствующая информация опубликована в реестре резидентов ОЭЗ.

Компания заявила создание 128 новых рабочих мест, на которые может получить льготы по соцплатежам при объеме инвестиций в размере 2,8 млрд руб. Завод рассчитан на производство 510 тонн белковых концентратов в сутки.

«Содружество» анонсировало строительство нового завода еще в мае 2018 года, но потом возникли проблемы с газоснабжением планируемого предприятия, которое первоначально должно было получать газ по недостроенному газопроводу до Балтийска.
Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter