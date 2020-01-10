«Содружество» зарегистрировало резидента ОЭЗ для строительства завода

ГК «Содружество» зарегистрировало нового резидента в реестре Особой экономической зоны в рамках проекта по строительству нового завода белковых концентратов. Соответствующая информация опубликована в реестре резидентов ОЭЗ.
Компания заявила создание 128 новых рабочих мест, на которые может получить льготы по соцплатежам при объеме инвестиций в размере 2,8 млрд руб. Завод рассчитан на производство 510 тонн белковых концентратов в сутки.«Содружество» анонсировало строительство нового завода еще в мае 2018 года, но потом возникли проблемы с газоснабжением планируемого предприятия, которое первоначально должно было получать газ по недостроенному газопроводу до Балтийска.
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