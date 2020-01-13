Три британских оффшора согласились передавать ФНС РФ данные о счетах россиян

В 2020 году три британских офшора — острова Мэн, Гернси и Джерси — будут уведомлять Федеральную налоговую службу РФ о счетах и активах россиян в своих юрисдикциях. Об этом сообщает РБК, подчеркивая при этом, что в 2019-м эти офшоры отказались передавать налоговикам такие сведения.

Как уточняет информагентство, между этими островами и Россией нет автоматического обмена финансовой информацией. Великобритания от такого обмена отказалась, и в прошлом году ФНС исключила из реестра участников автоматического обмена и ее, и острова Мэн, Гернси и Джерси. Основанием для этого налоговая служба назвала «имеющуюся у ФНС информацию».