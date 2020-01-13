К концу года сокращение грузооборота калининградского порта достигло 21%

По итогам 11 месяцев 2019 года грузооборот калининградского порта составил 10,2 млн тонн или на 21% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Такие данные приводит Администрация морских портов Балтийского моря.



Эта худшая динамика среди российских портов на Балтийском море с грузооборотом более 5 млн тонн в год. Более серьезное падение показывает только порт Выборга (35%), но он по итогам 11 месяцев перевалил всего 1,1 млн тонн грузов.

В Калининграде падение происходит по большинству основных видов грузов: уголь (-25%), зерно (-62%), черные металлы (-12%), нефтепродукты (-46%).

Увеличение показывает контейнерный грузооборот. В январе-ноябре перегружено на 13% грузов в контейнерах больше, чем годом ранее.

По итогам первого полугодие сокращение грузооборота калининградского порта составляло 19%.