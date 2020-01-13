В 2019-м бюджет нацпроекта «Цифровая экономика» реализован только на 73%

В 2019-м бюджет нацпроекта «Цифровая экономика» реализован только на 73%
Алексей Милованов / Новый Калининград

По состоянию на 1 января 2020 года показатель исполнения бюджета нацпроекта «Цифровая экономика» за прошедший год составил 73,3%, предает «Коммерсант» в понедельник, 13 января, со ссылкой представителя вице-премьера Максима Акимова, который занимается курированием нацпроекта.

По данным издания, в конце декабря прошлого года Счетная палата приводила по уровню исполнения расходов «Цифровой экономики» еще более низкий показатель — 53,6%. Всего в 2019 г. на этот нацпроект из бюджета было выделено 108 млрд рублей.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter