В 2019-м бюджет нацпроекта «Цифровая экономика» реализован только на 73%

По состоянию на 1 января 2020 года показатель исполнения бюджета нацпроекта «Цифровая экономика» за прошедший год составил 73,3%, предает «Коммерсант» в понедельник, 13 января, со ссылкой представителя вице-премьера Максима Акимова, который занимается курированием нацпроекта.



По данным издания, в конце декабря прошлого года Счетная палата приводила по уровню исполнения расходов «Цифровой экономики» еще более низкий показатель — 53,6%. Всего в 2019 г. на этот нацпроект из бюджета было выделено 108 млрд рублей.