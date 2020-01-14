В Счетной палате назвали масштабы воровства из федерального бюджета

Счетная палата России оценивает объем воровства из федерального бюджета в пределах двух-трех миллиардов рублей в год. Об этом сообщает РИА"Новости" со ссылкой на главу палаты Алексея Кудрина.



Общий объем финансовых нарушений, которые выявил аудиторы, в 2019 году составил 804 млрд рублей. «Но примерно треть из них — нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», — добавил Кудрин.

По его словам, Счетная палата будет постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере, то есть увеличивать долю так называемого стратегического аудита.

«Это не значит, что мы отойдем от поиска и анализа финансовых нарушений. Надеюсь, даже расширим это направление за счет применения цифровых методов анализа. Мы поставим для себя такой KPI — больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой», — заявил Кудрин.