За год количество банкротств россиян выросло в полтора раза

За год количество банкротств россиян выросло в полтора раза
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Долги

Суды в 2019 году признали банкротами 68980 российских граждан, включая индивидуальных предпринимателей, что на 56,8% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает во вторник «Интерфакс» со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве («Федресурс»).

Граждане инициировали процедуру собственного банкротства в 90,7% дел (86,1% в 2018 году), кредиторы — в 7,5% дел (12,5%), а Федеральная налоговая служба — в 1,7% (1,4%). В этом отношении ситуация в сфере личных банкротств кардинально отличается от корпоративных — там в подавляющем большинстве случаев (78,6% в 2019 году) инициатива обращения в суд с заявлением о несостоятельности исходит от кредиторов. «Люди сами заинтересованы в собственном банкротстве и пытаются решить для себя проблему непосильных долгов, возникающих из-за финансовой неграмотности и неспособности рассчитать требуемые выплаты по многочисленным кредитам вследствие неблагоприятного изменения жизненных обстоятельств (болезни или потери работы) либо неудачных попыток начать собственный бизнес», — отмечает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

Кредиторы в процедурах банкротства граждан практически не получают назад своих средств. Так, по итогам завершившихся в 2019 году процедур из 225,6 млрд рублей, включенных в реестры требований, кредиторы вернули себе 8 млрд рублей (3,5%).

Основная причина в том, что еще на входе в процедуру у 78% граждан отсутствовало имущество, выручка от продажи которого могла бы пойти на выплаты. В целом по России в 2019 году зафиксировано 47 новых банкротов на 100 тыс. населения. В 2018 году их было 30.

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