В 2019 году банки не одобрили почти две трети заявок россиян на кредиты

В 2019 году банки не одобрили почти две трети заявок россиян на кредиты
Виталий Невар / Новый Калининград
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В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов. Об этом пишет во вторник РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Самое заметное снижение произошло перед новогодними праздниками, когда традиционно растут выдачи ссуд. Так, в декабре доля подтвержденных кредитных заявок сократилась до 32,2%, минимального значения с 2017 года, подсчитали в бюро. В 2018 году средний уровень одобрения ссуд составлял 41%.

Банки стали осторожнее из-за действий ЦБ и скромной динамики доходов населения, отмечают в НБКИ. При этом Центробанк не раз указывал на рост рисков в сегменте розничного кредитования и увеличение закредитованности россиян, поясняет РБК.

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