В 2019 году россияне становились банкротами в 1,6 раз чаще, чем годом ранее

За прошедший год российские суды признали банкротами 68980 граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Это на 56,8% больше, чем в 2018 году. Об этом пишет «Интерфакс» во вторник, 14 января, со ссылкой на сообщения арбитражных управляющих в «Федресурсе» (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).



В 2019 году в 90,7% дел граждане начинали процедуру банкротства самостоятельно, этот же показатель в 2018 году составлял 86,1%. Также банкротами россиян объявляли кредиторы — в 7,5% дел (12,5%) и Федеральная налоговая служба — в 1,7% (1,4%). В этой части ситуация в сфере личных банкротств значительно отличается от корпоративных — там в 78,6% случаев за прошедший год инициатива обращения в суд исходит от кредиторов.

«Люди сами заинтересованы в собственном банкротстве и пытаются решить для себя проблему непосильных долгов, возникающих из-за финансовой неграмотности и неспособности рассчитать требуемые выплаты по многочисленным кредитам вследствие неблагоприятного изменения жизненных обстоятельств (болезни или потери работы) либо неудачных попыток начать собственный бизнес», — процитировали в издании руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина.

Как отмечают в издании, кредиторам при банкротстве граждан практически не удается вернуть обратно свои деньги. «Так, по итогам завершившихся в 2019 году процедур из 225,6 млрд рублей, включенных в реестры требований, кредиторы вернули себе 8 млрд рублей (3,5%). Впрочем, это несколько больше, чем в 2018 году — тогда сумма возврата составила 6,6 млрд рублей из 239,8 млрд рублей (2,7%)», — сообщили в издании.

Отмечается, что многие банкроты оставили своих кредиторов абсолютно ни с чем — в 71% дел в 2019 году против 65% в 2018 году. Среди причин специалисты отмечают, что у многих должников на момент заключения соглашения отсутствовало какое-либо имущество, деньги от продажи которого можно было бы впоследствии потратить на выплаты.