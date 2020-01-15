Полный тезка совладельца ТЦ «Европа» получил «золотой паспорт» Мальты

Полный тезка совладельца ТЦ «Европа» получил «золотой паспорт» Мальты
Виталий Невар / Новый Калининград
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Полный тезка основного владельца «Гамма Инвест Групп» Юрий Находкин в 2018 году стал обладателем «золотого паспорта» Мальты. Его имя оказалось в официальном ресурсе мальтийского правительства, где опубликован список лиц, получивших гражданство этого островного государства. Об этом сообщает РБК.

«Находкин, выслушав вопрос корреспондента РБК, положил трубку», — отмечает издание.

«Новый Калининград» также ознакомился с перечнем лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году. Среди них есть человек с именем Юрий Владимирович Находкин.

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Скриншот с сайта правительства Мальты gov.mt.

Юрию Находкину принадлежат 92% долей в «Гамма Инвест Групп». Данная компания является основным владельцем (70%) торгового центра «Европа». Остальные 30% принадлежат «Фор-Инвест», совладельцами которой в том числе являются экс-полпред президента Илья Клебанов и Алла Дацышина, дочь экс-замполпреда президента по Калининградской области Александра Дацышина.

«Гамма» в данный момент реализует проект строительства торгового центра «Молл Балтии» на выезде из Калининграда в направлении аэропорта.

Как отмечает РБК, Мальта, будучи членом Евросоюза с 2013 года, выдает иностранцам так называемые золотые паспорта. Для этого требуется внести €650 тыс. в национальный инвестиционный фонд, дополнительно вложить €150 тыс. в экономику страны и приобрести или арендовать недвижимость на ее территории. От соискателя гражданства даже не требуется фактического проживания на территории: визиты необходимы для предоставления биометрических данных, подачи заявления и личной беседы. Гражданство Евросоюза автоматически дает право на свободное перемещение по ЕС.

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