Под Гданьском хотят строить ветропарк мощность которой выше, чем у Калининградской ТЭЦ-2

В Балтийском море недалеко от Гданьска намерены построить ветроэлектростанцию мощностью до 1,2 тысячи. МВт и площадью 131 кв. км. Об этом сообщает Biznes.trojmiasto.pl.



По информации издания, в строительстве заинтересован нефтяной концерн Orlen, имеющий необходимую лицензию. В настоящее время компания выбирает проектировщика объекта и проводит экологические и другие исследования. Предполагается, что ветропарк будет расположен в 23 км к северу от побережья города Леба.

«В ближайшие несколько лет мы хотим стать важным производителем чистой электроэнергии, спрос на которую будет продолжать расти, — цитирует издание президента правления PKN Orlen Даниэля Обайтека. — Мы убеждены, что сможем максимально использовать потенциал польских поставщиков, способствуя развитию всей национальной экономики».

Отметим, мощность Калининградской ТЭЦ-2 составляет 900 МВт. Станция является основным источником электроэнергии в энергосистеме Калининградской области.