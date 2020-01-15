Под Гданьском хотят строить ветропарк мощность которой выше, чем у Калининградской ТЭЦ-2

Под Гданьском хотят строить ветропарк мощность которой выше, чем у Калининградской ТЭЦ-2
Фото — Виталий Невар, «Новый Калининград.Ru».
Все новости по теме: Польша

В Балтийском море недалеко от Гданьска намерены построить ветроэлектростанцию мощностью до 1,2 тысячи. МВт и площадью 131 кв. км. Об этом сообщает Biznes.trojmiasto.pl.

По информации издания, в строительстве заинтересован нефтяной концерн Orlen, имеющий необходимую лицензию. В настоящее время компания выбирает проектировщика объекта и проводит экологические и другие исследования. Предполагается, что ветропарк будет расположен в 23 км к северу от побережья города Леба.

«В ближайшие несколько лет мы хотим стать важным производителем чистой электроэнергии, спрос на которую будет продолжать расти, — цитирует издание президента правления PKN Orlen Даниэля Обайтека. — Мы убеждены, что сможем максимально использовать потенциал польских поставщиков, способствуя развитию всей национальной экономики».

Отметим, мощность Калининградской ТЭЦ-2 составляет 900 МВт. Станция является основным источником электроэнергии в энергосистеме Калининградской области.

Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter