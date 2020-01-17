Власти: реконструкция канала для захода Panamax в порт обойдется в 35-46 млрд

В пятницу, 17 января, в Минтрансе РФ должно состояться совещание по проекту реконструкции Калининградского морского канала для обеспечения проводки судов класса Panamax (осадка — 12 м, дедвейт — около 52,5 тыс. тонн). Об этом сообщает издание «Коммерсант».



Реконструкцию канала лоббируют областные власти. По предварительной оценке региона, реконструкция канала может стоить 35–40 млрд руб., а по данным Росморречфлота — порядка 46 млрд руб. При этом ФГУП «Росморпорт» отмечало необходимость проведения «масштабных работ, в том числе в части решения экологических вопросов».

Глава УК «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков заявил, что проект находится в первоначальной стадии, а его компания неоднократно призывала к реконструкции канала. «Содружество» в случае углубления канала готово провести модернизацию части собственных причалов или построить новые, чтобы они также были способны принимать суда Panamax.

Прием судов Panamax существенно повлияет на рентабельность бизнеса «Содружества».