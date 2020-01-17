Янтарный комбинат: после ухода китайцев выручка выросла

По итогам 2019 года Янтарный комбинат (вместе с включенным в его состав «Янтарным ювелирпромом») показал выручу в размере 3,2 млрд руб., что на 20% больше, чем в 2018 году (также с учетом объединения предприятий). Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава Янтарного комбината Михаил Зацепин.



Чистая прибыль предприятия в 2019 году незначительно снизилась — с 1046 млн до 1033 млн руб.

Напомним, что в 2019 году Янтарный комбинат расторг контракт с китайской компанией Jiangsu Yulinglong Jewelry Technology Co., Limited из-за нарушения обязательств по выкупу законтрактованного сырья. Компания должна была приобрести в последний, третий год действия договора 200 тонн янтаря, но не сделала этого.

Всего в 2019 году комбинат продал 468 тонн янтаря (в 2018 году — 500 тонн). Более 250 тонн (на 1,4 млрд руб.) приобрели российские переработчики и 190 с лишним тонн (на 1,4 млрд руб.) — зарубежные покупатели. В географию поставок вошли страны ЕС (в основном страны Прибалтики) и Турция.