Глава МВФ предрекла мировой экономике новую Великую депрессию

Глава МВФ предрекла мировой экономике новую Великую депрессию
Виталий Невар / Новый Калининград
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Мировой экономике грозит новая Великая депрессия из-за всеобщего неравенства и нестабильности финансового сектора. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, пишет «Интерфакс».

Она отметила, что согласно новому исследованию МВФ сейчас наблюдается тренд, сходный с ситуацией 1920-х годов, которые окончились крахом рынков в 1929 году.

И хотя за последние 20 лет неравенства между странами стало меньше, разрыв между гражданами внутри одной страны стал гораздо заметнее, подчеркнула Георгиева.

«В Великобритании, к примеру, 10% самых обеспеченных граждан имеют столько же богатства, сколько 50% беднейших. Эта ситуация наблюдается практически в каждой стране Организации экономического сотрудничества и развития, где разрыв между богатейшими и беднейшими слоями достиг или близок к рекордному», — предупредила она, добавив, что этот тренд напоминает происходившее в начале XX века, когда технологии и укрупнение предприятий привели к процветанию, к эпохе «ревущих 20-х», а в итоге к финансовому кризису.

Также глава МВФ отметила, что споры между США и Европой сигнализируют о необходимости совершенствования мировой торговли.


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