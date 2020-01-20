Минэк разработал новые правила покупки «красивых» автономеров

Минэкономики разработало проект постановления, позволяющий гражданам покупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг. Об этом в понедельник, 20 января, пишет «Коммерсант».

Согласно документу, граждане получат право резервировать за собой номер с привлекательным сочетанием букв и цифр. Конкретные комбинации (и повышенные пошлины за них) пропишут в Налоговом кодексе. Процедура будет определяться субъектом федерации: автомобилисты получат доступ к перечню «красивых» номеров через уплату повышенной госпошлины, либо для их продажи будут проводиться аукционы.

Регионы смогут повышать или занижать установленный в Налоговом кодексе размер пошлины, используя его как начальную цену при проведении торгов. Конкурсы будут длиться 30 дней, один гражданин сможет участвовать в торгах не более 5 раз одновременно.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года. Поступлений от уплаты госпошлины будет поступать в региональные бюджеты.

