СМИ рассказали о доходах нового премьер-министра и их источниках

Новому премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и его семье принадлежат активы в сотни миллионов рублей, пишет в понедельник, 20 января, «Коммерсант».

По данным издания, основная часть доходов Мишустина — результат инвестирования денег, заработанных до 2010 года в бизнесе. Так, в конце 1980-х годов Мишустин вместе с несколькими членами Академии наук СССР создал «Международный компьютерный клуб», который содействовал появлению в стране рынка вычислительной техники. Структура сотрудничала с Sun, HP, Microsoft, Intel. Таким образом, к 1998 году, когда Мишустин стал советником, а потом замглавы налоговой службы, он уже был обеспеченным человеком.

Недвижимость в коттеджном поселке на Николиной Горе семья Мишустиных в 2000 году приобрела именно на доходы, заработанные им в «Международном компьютерном клубе». Кроме того, квартиру на Трехгорном Валу Мишустин получил как заместитель министра по налогам и сбором.

После десятилетней госслужбы в 2008 году Мишустин возглавил «Объединенную финансовую группу», которая управляла крупными инвестициями, в том числе в Сбербанке, «Газпроме», «Ингосстрахе». Кроме зарплаты он получал бонусы по сделкам.

Обязательным условием возвращения на госслужбу в 2010 году для Мишустина была передача имеющихся активов. Он отдал их жене, после чего она начала получать дивиденды. Затем активы были проданы. Средства, полученные от продажи активов, отражены в доходах Мишустиной.

На посту главы ФНС в 2014 году доход Мишустина составил 23,2 миллиона рублей (его жены — 160,1), в 2015-м — 19,5 миллиона рублей (80,9 миллиона), в 2016-м — 18,9 миллиона рублей (77,3 миллиона), в 2017-м — 19,3 миллиона рублей (68,5 миллиона), в 2018 году — 19 миллионов (47,7 миллиона).