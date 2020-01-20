Назван размер долга среднестатистического российского заемщика банка

По итогам 2019 года в России долг среднестатистического заемщика банка вырос почти на 11% и составил 249 тыс. руб. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на в пресс-службу бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным экспертов, личный долг среднестатистического клиента банка за последние три года вырос почти на 30%. В 2017 году средний размер задолженности составлял около 192 тысяч рублей. Основной причиной такой динамики считается активность банков по предложению своим клиентам предварительно одобренных кредитов.

Наиболее активно сумма личного долга растет у молодых заемщиков. Так, долг россиян в возрасте 22-25 лет за 2019 год вырос на 14% — до 134,7 тысячи рублей.

Согласно данным Банка России, на 1 сентября прошлого года 39,5 миллиона россиян, или около 54% занятого населения, имели хотя бы один кредит.