Консорциум с «инвестором» моста через залив получил проект в Якутии ценой 83 млрд

Консорциум с «инвестором» моста через залив получил проект в Якутии ценой 83 млрд
Проект моста через Калининградский залив / Группа ВИС
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Власти Якутии определили концессионера для строительства автомобильного моста через реку Лену за 83 млрд руб. Им стал консорциум группы ВИС и «Ростеха». Объект планируется построить к 2025 году. Об этом сообщает издание «Ведомости».

47,8 млрд руб. на строительство объекта планируется выделить из федерального бюджета, 6,4 млрд — из регионального. Оставшиеся затраты в 28,6 млрд руб. (9,5 млрд вложений и расходы на уплату НДС) должны взять на себя инвесторы проекта.

Движение по мосту для грузового транспорта должно быть платным.

7 июня губернатор Антон Алиханов подписал концессионное соглашение с группой ВИС, которое предполагает выплату капитального гранта в размере 28,7 млрд руб. и 34 млрд руб. возмещения, которое может быть уменьшено на размер платы, которую концедент соберет за проезд по мосту.

В апреле 2019 года стало известно, что «Десятая концессионная компания» (входит в группу «ВИС») заявила о желании построить мост через Калининградский залив в рамках концессии.

Объект планируется построить к 2024 году.
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