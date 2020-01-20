Консорциум с «инвестором» моста через залив получил проект в Якутии ценой 83 млрд

Власти Якутии определили концессионера для строительства автомобильного моста через реку Лену за 83 млрд руб. Им стал консорциум группы ВИС и «Ростеха». Объект планируется построить к 2025 году. Об этом сообщает издание «Ведомости».



47,8 млрд руб. на строительство объекта планируется выделить из федерального бюджета, 6,4 млрд — из регионального. Оставшиеся затраты в 28,6 млрд руб. (9,5 млрд вложений и расходы на уплату НДС) должны взять на себя инвесторы проекта.

Движение по мосту для грузового транспорта должно быть платным.

7 июня губернатор Антон Алиханов подписал концессионное соглашение с группой ВИС, которое предполагает выплату капитального гранта в размере 28,7 млрд руб. и 34 млрд руб. возмещения, которое может быть уменьшено на размер платы, которую концедент соберет за проезд по мосту.