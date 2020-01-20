Выращивающей в области бычков компании разрешили экспорт мяса в Китай

Структуре «Мираторга» («Брянской мясной компании») разрешили импорт говядины в Китай. Соответствующее письмо получил Россельхознадзор от главного таможенного управления Китая, в котором сообщается о согласовании сертификата и протокола проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из России в КНР, сообщает издание «Ведомости».



Также разрешено ввозить в Китай говядину компании «Заречное».

Как отмечают эксперты, в России производство говядины стагнирует, а в Китае из-за проблем с африканской чумой свиней говядина по цене конкурирует со свининой, при этом востребованы как дешевые позиции, так и премиальный сегмент.

В Калининградской области «Мираторг» выращивает бычков, которые затем отправляются на бойню в Брянскую область. Согласно ЕГРЮЛ, «Калининградская мясная компания», как и «Брянская мясная компания», принадлежит структуре «Мираторг-Брянск».

По итогам 2018 года «Калининградская мясная компания» стала крупнейшим получателем сельхозсубсидий в Калининградской области.