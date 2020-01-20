Янтарный комбинат анонсировал инвестиции размером более миллиарда в 2020 году

Янтарный комбинат анонсировал инвестиции размером более миллиарда в 2020 году
Виталий Невар / Новый Калининград
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По итогам 2019 года инвестиции Янтарного комбината составили почти 280 млн руб. или немногим более четверти чистой прибыли (1033 млн руб.) предприятия (с учетом включенного в его состав «Янтарного ювелирпрома»). Такие цифры в разговоре с «Новым Калининградом» привел глава предприятия Михаил Зацепин.

«У нас стоит задача обновления техники. Мы сейчас часть направим на „Ювелирпром“, потому что нам надо по нашим стратегическим планам увеличивать объем продукции... У нас и в этом году рекордные показатели по выручке [„Янтарного ювелирпрома“], но нам не хватает оборудования и, самое главное, не хватает кадров», — сказал Зацепин.

В 2020 году комбинат планирует вложить 1042 млн руб. или больше объема плановой чистой прибыли (1035 млн руб).

В 2018 году Янтарный комбинат вложил в инфраструктуру собственного ювелирного подразделения 3 млн руб., в 2019 году — 20 млн руб., отмечают на комбинате.

На предприятии рассчитывают на двукратный рост продаж собственной ювелирной продукции по итогам 2020 года. В 2019 году выручка составила 230 млн руб.


В 2019 году было принято решение о включении «дочки» Янтарного комбината, «Янтарного ювелирпрома», который производит ювелирную продукцию, в состав комбината.
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