Янтарный комбинат анонсировал инвестиции размером более миллиарда в 2020 году

По итогам 2019 года инвестиции Янтарного комбината составили почти 280 млн руб. или немногим более четверти чистой прибыли (1033 млн руб.) предприятия (с учетом включенного в его состав «Янтарного ювелирпрома»). Такие цифры в разговоре с «Новым Калининградом» привел глава предприятия Михаил Зацепин.



«У нас стоит задача обновления техники. Мы сейчас часть направим на „Ювелирпром“, потому что нам надо по нашим стратегическим планам увеличивать объем продукции... У нас и в этом году рекордные показатели по выручке [„Янтарного ювелирпрома“], но нам не хватает оборудования и, самое главное, не хватает кадров», — сказал Зацепин.

В 2020 году комбинат планирует вложить 1042 млн руб. или больше объема плановой чистой прибыли (1035 млн руб).

В 2018 году Янтарный комбинат вложил в инфраструктуру собственного ювелирного подразделения 3 млн руб., в 2019 году — 20 млн руб., отмечают на комбинате.

На предприятии рассчитывают на двукратный рост продаж собственной ювелирной продукции по итогам 2020 года. В 2019 году выручка составила 230 млн руб.