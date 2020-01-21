Суд: зеленоградские власти незаконно требовали снести постройки фермера

Суд: зеленоградские власти незаконно требовали снести постройки фермера
Виталий Невар / Новый Калининград
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Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск фермера Олеси Кувшиновой, у которой власти Зеленоградска требовали снести ее сельскохозяйственные постройки. В частности, суд решил обязать администрацию заключить новый договор аренды с фермером.

Как видно из решения суда, в июле 2014 года Кувшинова получила в пятилетнюю аренду земельный участок сельхозземель площадью почти 30 га в поселке Федорово. В марте 2016 года власти выдали женщине десятилетнее разрешение на строительство объектов крестьянско-фермерского хозяйства (машинно-транспортного цеха, животноводческого комплекса, овощехранилища и прочих). К ноябрю 2018 года Кувшинова успела на 16% построить машиностроительный цех и на 70% подземное овощехранилище.

В марте фермер обратилась с просьбой продлить договор аренды. Чиновники запросили разрешение на строительство и фото частично построенных объектов. Женщина их оперативно предоставила. В итоге в продлении договора аренды было отказано со ссылкой на то, что «площадь возведенных объектов несоразмерно меньше площади испрашиваемого земельного участка».

Повторное обращение Кувшиновой а администрацию через многофунциональный центр не дало результатов, а когда договор аренды закончился, у фермера потребовали освободить землю и снести свои постройки. После этого женщина и подала в суд.

Как установил суд, проблема была в том, что фермер подавала обращение на продление договора аренды властям через МФЦ (другого способа подачи документов было не предусмотрено). Чиновники не предусмотрели такой вид услуги как предоставление земельного участка в аренду из земель сельскохозяйственного назначения и обращения Кувшиновой оформлялись как «заявления о предоставлении иных муниципальных услуг», что привело к тому, что чиновники истолковали заявление как просьбу предоставить ей землю под объектами недвижимости, а не землю для достройки сельхозкомплекса и обработки земли.

К представленному чиновниками акту обследования земель сельхозназначения суд отнесся критически. «Обследование проведено сотрудниками администрации без уведомления и присутствия Кувшиновой О. С. Представленные в материалы дела фотоматериалы также не подтверждают факт неэффективного использования земельного участка. Каким образом администрация определила процент использования земельного участка по целевому назначению, непонятно», — говорится в решении суда.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Олеся Кувшинова входит в официальный перечень сельхозпроизводителей, работающих на территории Зеленоградского городского округа. Она занимается производством картофеля и овощей.

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Вид на хозяйства Кувшиновой в 2020 году, Google
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