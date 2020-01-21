Минкомсвязи обещает бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти

Минкомсвязи обещает бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти
Виталий Невар / Новый Калининград
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Доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти по всей стране будет бесплатным. Операторы не будут взимать плату за трафик при переходе на эти сайты. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-секретаря Минкомсвязи Евгения Новикова.

С 1 марта 2020 года за переход на все федеральные и региональные сайты органов власти, а также портал госуслуг операторы связи не будут взимать плату за трафик.

«Это первый шаг по реализации проекта „Доступный интернет“, идею которого предложил президент РФ в послании Федеральному собранию», — отметил Новиков.

Представитель министерства пояснил, что на эти сайты можно будет зайти даже при нулевом балансе.

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