Минкомсвязи обещает бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти

Доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти по всей стране будет бесплатным. Операторы не будут взимать плату за трафик при переходе на эти сайты. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-секретаря Минкомсвязи Евгения Новикова.

С 1 марта 2020 года за переход на все федеральные и региональные сайты органов власти, а также портал госуслуг операторы связи не будут взимать плату за трафик.

«Это первый шаг по реализации проекта „Доступный интернет“, идею которого предложил президент РФ в послании Федеральному собранию», — отметил Новиков.

Представитель министерства пояснил, что на эти сайты можно будет зайти даже при нулевом балансе.