В Калининграде предприниматель торговал контрафактной спортивной одеждой

В Калининграде предприниматель торговал контрафактной спортивной одеждой
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде предприниматель торговал контрафактной спортивной одеждой без маркировки и информации на русском языке. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Непромаркированные спортивные костюмы и футболки продавались в магазине «Эконом +». Отсутствие ярлыков на одежде не позволяет провести идентификацию товара и сделать вывод о ее соответствии нормам безопасности.

В отношении предпринимателя составлен протокол по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение продавцом требований технических регламентов). Решением Арбитражного суда ему назначен штраф в размере 30 000 рублей с конфискацией изъятого товара.

Напомним, что с декабря 2019 года в России введена обязательная цифровая маркировка парфюмерии, шин и покрышек, нескольких групп товаров легкой промышленности и фотоаппаратов.
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