В Гурьевском районе на участке площадью 9 га собрались добывать глину

Правительство Калининградской области намерено разрешить использовать участок в Гурьевском районе площадью почти 9 га для добычи глины. Соответствующий проект постановления опубликован 21 января на сайте кабмина региона.
Согласно документу, сейчас этот участок относится к категории сельхозземель. Для разработки карьера его собираются перевести в категорию промышленности. Участок расположен на месторождении глин, пригодных для производства глинозельного керамзитового гравия и кирпича «Яблоневское».
Документ подготовлен по результатам рассмотрения ходатайства ООО «БалтКерамика».
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