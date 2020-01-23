Основатель «Яндекса»: у меня нет дивидендов и регулярной зарплаты

Сооснователь крупнейшей российской интернет-компании «Яндекс» Аркадий Волож заявил, что решил продать небольшое количество принадлежащих ему акций компании, потому что не получает дивидендов и не имеет регулярной зарплаты. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Воложа.



«У меня 95% активов в акциях одной компании. Если бы у вас так было, вы бы как-то диверсифицировали? У нас нет дивидендов в компании — пока, по крайней мере. И у меня нет регулярной зарплаты», — сказал Волож журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Яндекс» в среду сообщил, что Волож и его семейный траст Lastar могут продать до чуть более 2,029 миллиона акций компании класса A (4,4% всех принадлежащих ему акций класса А) в течение 12 месяцев. Как отмечает «Прайм», если весь этот объем акций будет продан, семейный траст по-прежнему будет владеть около 30,8 миллиона акций класса B, что представляет собой около 9,3% акционерного капитала компании или около 47,2% голосующих акций компании.