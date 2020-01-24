Обещавший построить в области вертодром инвестор вышел из дела о банкротстве

Обещавший построить в области вертодром инвестор вышел из дела о банкротстве
Денис Туголуков / Новый Калининград
Все новости по теме: ОЭЗ

Арбитражный суд Калининградской области прекратил дело о банкротстве в отношении авиакомпании «Скол», обещавшей в области построить вертодром. Соответствующее определение опубликовано в картотеке суда.

Дело о банкротстве было начато в сентябре 2019 года в связи с наличием у «Скола» долга перед авиакомпанией «АГРО» в размере своевременно не оплаченного долга в размере 78 млн руб.

«Скол» оплачивал задолженность с августа по начало 2020 года. Дело о банкротстве было прекращено в связи с полной оплатой долга.

В июле компания «Скол» купила у Корпорации развития Калининградской области здание на ул. Сержантской, 19, за 53,5 млн руб.

Согласно инвестиционной декларации резидента ОЭЗ, компания намерена построить современный вертодром в Калининградской области, создать 206 новых рабочих мест, проинвестировав 153 млн рублей.
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