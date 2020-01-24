Обещавший построить в области вертодром инвестор вышел из дела о банкротстве

Арбитражный суд Калининградской области прекратил дело о банкротстве в отношении авиакомпании «Скол», обещавшей в области построить вертодром. Соответствующее определение опубликовано в картотеке суда.



Дело о банкротстве было начато в сентябре 2019 года в связи с наличием у «Скола» долга перед авиакомпанией «АГРО» в размере своевременно не оплаченного долга в размере 78 млн руб.

«Скол» оплачивал задолженность с августа по начало 2020 года. Дело о банкротстве было прекращено в связи с полной оплатой долга.

В июле компания «Скол» купила у Корпорации развития Калининградской области здание на ул. Сержантской, 19, за 53,5 млн руб.