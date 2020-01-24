Мэрия: из-за планов правительства часть населения не сможет платить за услуги ЖКХ

Мэрия: из-за планов правительства часть населения не сможет платить за услуги ЖКХ
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининграда опасаются, что часть населения рискует потерять возможность платить за услуги ЖКХ. Об этом говорится в утвержденной городской программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2020-2024 годы и последующий период. Документ опубликован в пятницу на сайте мэрии.

Как отмечается в нормативном акте, в настоящее время эффективность энергетического хозяйства является низкой. При этом наблюдается постоянный рост тарифов на энергоресурсы и рост тарифного давления на жилищнокоммунальное хозяйство, население и организации бюджетной сферы.

«Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет, — говорится в документе. — Намеченный Правительством Российской Федерации переход к постепенному снижению дотаций с последующей их ликвидацией при существующей тенденции роста тарифов приведет к неплатежеспособности части населения».

Власти города планируют добиться снижения общего уровня потребления энергетических ресурсов на 3% ежегодно «программно-целевым методом». Наибольший и быстрый эффект, по мнению чиновников, может дать установка «современных автоматизированных систем тепло-и электроснабжения».

Реализация программы оценивается в 1,147 млрд рублей за счет средств организаций коммунального комплекса и учреждений социальной сферы при привлечении средств областного и федерального бюджетов. По расчетам, вложения окупятся в течение 10 лет

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