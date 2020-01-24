В 2019 году объем рынка микрозаймов в России превысил 220 млрд рублей

Объем российского рынка микрозаймов в 2019 году увеличился на 20% по сравнению с 2018 годом и превысил 220 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора одной из крупнейших в России микрофинансовых компаний MoneyMan (входит в IDF Eurasia) Ирину Хорошко.



«Если говорить про весь рынок микрокредитования в России, то за 2019 год объем рынка превысил где-то 220 млрд рублей. Если смотреть на 2018 год и сравнить их, то это примерно на 20% больше», — сказала она.

Как уточнили в MoneyMan, при подготовке общей оценки объемов рынка микрофинансирования использовались данные самой компании, ЦБ, бюро кредитных историй и другие открытые источники информации.