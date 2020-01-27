Россия рассматривает возможность прекращения газового транзита через Польшу

Контракт на поставку российского газа в Европу, транзит которого проходит по территории Польши, заканчивается восемнадцатого мая. При этом «Газпром» так и не направил Варшаве никаких предложений, оставив в числе основных транзитеров только Украину и Турцию. Об этом в понедельник, 27 января, пишет РИА «Новости».



Как отмечают в издании, на фоне разговоров о прекращении транзита топлива через Украину, европейские хранилища закачали максимальные объемы газа, однако из-за этого газовый рынок оказался перенасыщенным. На малоактивное потребление голубого топлива же повлияла рекордно теплая погода, какой не было уже несколько зим.

Мониторинговая ассоциация GIE отметила, что после старта отопительного сезона из европейских хранилищ ушло на три миллиарда кубометров меньше, чем год назад. Этот факт сказался на оставшихся запасах, которых сейчас на 25% больше: 78,6 миллиарда кубов против 62,9 миллиарда.

Аналитики считают, что это может создать условия для образования рекордно низкой стоимости на рынке. Сегодня на самой ликвидной в Европе бирже TTF природный газ оценивается по 115 долларов за тысячу кубов.

В агентство S&P Global Platts говорят о падении цен до ста долларов. По предположениям экспертов, оно наступит к лету этого года. «Некоторые эксперты настроены еще пессимистичнее», — отметили в издании. К тому же российская сторона так и не направила полякам новые предложения. В издании уверены, что продлевать контракт Россия не намерена.

Это мнение разделяют и в Польше. «Мы готовы к приостановке транзита», — процитировали слова главы польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Петра Возняка.

В прошлую среду Комитет по промышленности, исследованиям и энергетике Европарламента обсудил энергопроекты, у которых есть шанс на финансирование от ЕС. В их числе оказались и Baltic Pipe, и другие газопроводы из Польши в соседние страны.

Еврокомиссия попросила сделать оценку представленных проектов у консалтинговой компании Artelys, однако аналитики заявили, что планируемые газопроводы — бесполезная трата денег.

«Существующая газовая инфраструктура ЕС в достаточной степени способна удовлетворить различные сценарии будущего спроса на газ даже в случае нарушения поставок. Поэтому большинство из рассмотренных проектов газовой инфраструктуры не нужны и чреваты переинвестированием десятков миллиардов евро из европейских государственных фондов», — процитировали результаты отчета Artelys в издании.