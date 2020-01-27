НБКИ: рост количества выдаваемых потребкредитов в области почти прекратился

По итогам 2019 года в Калининградской области было выдано 128,1 тыс. потребительских кредитов. Это менее чем на процент (0,9%) больше, чем годом ранее. Такие данные «Новому Калининграду» предоставили в Национальном бюро кредитных историй.



В целом по России количество выданных кредитов за год выросло на 2,7%.

«Несмотря на положительную динамику роста выдачи потребительских кредитов в целом по прошлому году, в его последнем квартале количество предоставленных гражданам кредитов оказалось ниже в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, — отмечают в НБКИ. — В последнее время банки стараются кредитовать только тех граждан, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на должном уровне. При этом важно отметить, что риск-менеджмент банков уже достаточно давно придерживается подобного консервативного подхода в розничном кредитовании. А введение в октябре этого года показателя долговой нагрузки (ПДН) только усилило тенденцию по более тщательной оценке банками заемщиков».