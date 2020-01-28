Эксперты: в РФ иностранные фирмы получают больше налоговых льгот, чем российские

Эксперты: в РФ иностранные фирмы получают больше налоговых льгот, чем российские
италий Невар / Новый Калининград
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На территории РФ иностранные компании получают налоговых льгот больше, чем российские. Об этом во вторник, 28 января, пишет РБК со ссылкой на исследование аудиторской организации Deloitte.

По данным экспертов, иностранные компании пользуются налоговыми льготами чаще российских (75% против 65%) и в основном выбирают региональные инвестпроекты — на 16 п.п. чаще, чем российские. Прежде чем начать работу в России, иностранные инвесторы проводят site selection — подробно изучают регионы и ранжируют их по преимуществам для ведения бизнеса; российские же предприятия чаще привязаны к определенному региону, поэтому у них гораздо меньше свободы в применении потенциала льгот.

В целом две трети (67%) предприятий несырьевых секторов промышленности в России получают налоговые льготы. Они наиболее распространены в химической промышленности — на 9 п.п. выше среднего показателя по всем отраслям. Меньше остальных применяют налоговые льготы производители автомобилей. Почти половина (44%) предприятий автопрома ответили, что сейчас не пользуются ими.

В опросе участвовало 108 компаний ключевых отраслей промышленности — металлургии, автопрома, химпрома и производства промышленного оборудования (85% респондентов — российские предприятия). Более 40% компаний имеют объем выручки до 10 млрд руб. Каждая седьмая (15%) — выручку от 50 млрд до 100 млрд руб., пятая часть (21%) — более 100 млрд руб.

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