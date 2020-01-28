Средняя сумма автокредита в России выросла до рекордного уровня

В 2019 году средняя сумма автокредита в России выросла почти на 9,2% и достигла исторического максимума, который составил 769 тыс. руб. Об этом во вторник, 28 января пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным компании, по итогам 2019 года российские банки выдали рекордный объем автокредитов — 615 млрд руб. против 512,5 годом ранее. Значительный рост наблюдался в конце года.

«Рост средней суммы автокредита в декабре связан, в первую очередь, со спросом на более дорогие модели автомобилей. Спрос в числе прочего был подстегнут также ожидаемым повышением стоимости автомобилей в 2020 году в связи с ростом утилизационного сбора и рядом иных изменений», — пояснили эксперты.

Бурного роста автокредитования в 2020 году специалисты не ждут, так как в первом полугодии текущего года спрос будет ориентирован на автомобили нижнего и среднего ценового сегмента, поддерживаемого государственными программами.