В Польше составили рейтинг самых дешевых супермаркетов (список)

Польское аналитическое агентство ASM Sales Force Agency составило рейтинг самых дешевых супермаркетов Польши в 2019 году. Данные исследования опубликованы на сайте агентства.

Учитывались цены на мясо, колбасы, рыбу, сладости, замороженные и молочные продукты, косметику и бытовую химию, напитки и алкоголь. В результате самым дешевым магазином Польши в 2019 году оказался Auchan. На втором месте Kaufland, на третьем Biedronka.

Полный рейтинг выглядит так:

Auchan Kaufland Biedronka Tesco Carrefour Intermarche E. leclerc Lidl Makro Selgros

В агентстве уточнили, что проверяют «конкретные продукты крупных поставщиков с идентичными параметрами, цена которых во многом зависит от ценовой политики данной коммерческой сети или самого поставщика». Такой подход, по мнению экспертов, помогает оценить политику ценообразования в конкретной сети на бестселлеры.