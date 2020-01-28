В Польше составили рейтинг самых дешевых супермаркетов (список)

В Польше составили рейтинг самых дешевых супермаркетов (список)
Виталий Невар / Новый Калининград
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Польское аналитическое агентство ASM Sales Force Agency составило рейтинг самых дешевых супермаркетов Польши в 2019 году. Данные исследования опубликованы на сайте агентства.

Учитывались цены на мясо, колбасы, рыбу, сладости, замороженные и молочные продукты, косметику и бытовую химию, напитки и алкоголь. В результате самым дешевым магазином Польши в 2019 году оказался Auchan. На втором месте Kaufland, на третьем Biedronka.

Полный рейтинг выглядит так:

  1. Auchan

  2. Kaufland

  3. Biedronka

  4. Tesco

  5. Carrefour

  6. Intermarche

  7. E. leclerc

  8. Lidl

  9. Makro

  10. Selgros

В агентстве уточнили, что проверяют «конкретные продукты крупных поставщиков с идентичными параметрами, цена которых во многом зависит от ценовой политики данной коммерческой сети или самого поставщика». Такой подход, по мнению экспертов, помогает оценить политику ценообразования в конкретной сети на бестселлеры.

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