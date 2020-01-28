В Польше составили рейтинг самых дешевых супермаркетов (список)

Польское аналитическое агентство ASM Sales Force Agency составило рейтинг самых дешевых супермаркетов Польши в 2019 году. Данные исследования опубликованы на сайте агентства.
Учитывались цены на мясо, колбасы, рыбу, сладости, замороженные и молочные продукты, косметику и бытовую химию, напитки и алкоголь. В результате самым дешевым магазином Польши в 2019 году оказался Auchan. На втором месте Kaufland, на третьем Biedronka.
Полный рейтинг выглядит так:
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Auchan
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Kaufland
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Biedronka
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Tesco
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Carrefour
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Intermarche
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E. leclerc
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Lidl
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Makro
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Selgros
В агентстве уточнили, что проверяют «конкретные продукты крупных поставщиков с идентичными параметрами, цена которых во многом зависит от ценовой политики данной коммерческой сети или самого поставщика». Такой подход, по мнению экспертов, помогает оценить политику ценообразования в конкретной сети на бестселлеры.
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