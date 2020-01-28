Источник: «Спар» рассматривает возможность закрытия супермаркета в «Эпицентре»

Супермаркет формата Interspar торговой сети «Спар» в Калининграде, вероятно, будет закрыт в середине февраля. На его месте в качестве альтернативы рассматривается возможность открытия магазина торговой сети «Пятерочка». Об этом «Новому Калининграду» сообщили два сотрудника компании.



Представитель торговой сети сообщил «Новому Калининграду», что «закрытие [магазинов сети] в „Эпицентре“ и „Гранде“ пока рано комментировать», потому что «переговоры продолжаются». Окончательное решение появится к началу следующей недели, отметил представитель торговой сети.

Представитель компании «ВестРусДевелопмент», которая владеет торговым площадями в «Эпицентре» и ТЦ «Гранд», Вадим Болычев сообщил «Новому Калининграду», что может подтвердить только открытие «Пятерочки» на площадях компании на Дадаева. По поводу размещения «Пятерочек» в других объектах компании у него для СМИ нет информации.

В X5 Retail Group в ответе на запрос «Нового Калининграда» отказались называть планируемые места размещения магазинов в Калининградской области.