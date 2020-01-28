СК: директор предприятия в Калининграде совершил налоговых преступлений на 87 млн

СК: директор предприятия в Калининграде совершил налоговых преступлений на 87 млн
Виталий Невар / Новый Калининград
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Завершено расследование уголовного дела против генерального директора рыбоперерабатывающего предприятия. Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сокрытии средств от налогообложения и невыплате заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. 

По версии следствия, 40-летний предприниматель после того, как налоговая служба приостановила операции по счетам организации за игнорирование требований об уплате налогов, стал заключать с контрагентами соглашения о зачете взаимных требований.Так, сумма сокрытых от налогообложения средств за период с 2017 по 2019 годы сумма превысила 71 млн рублей. Также следствие выявило, что обвиняемый задолжал 63-м сотрудникам за различные отработанные периоды 2018-2019 годов порядка 8,5 млн рублей. 

Ранее СК сообщал, что за период с 2015 по 2016 годы предприниматель вел формальный документооборот по сделкам, что позволило уклониться от налогов на добавленную стоимость и прибыль на общую сумму свыше 16,8 млн рублей.

По ходатайству следствия на имущество предприятия наложен арест. В ближайшее время дело поступит в суд для рассмотрения по существу.

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