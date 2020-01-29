За 2019 год в Калининграде закрыли 6 угольных котельных

За 2019 год в Калининграде закрыли 6 угольных котельных
Виталий Невар / Новый Калининград
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За 2019 год в Калининграде закрыли 6 угольных котельных. Столько же по планируют закрыть в 2020 году. Об этом сообщил председатель комитета городского хозяйства Калининграда Александр Купцов в ходе заседания комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам в среду, 29 января.

В ушедшем году закрыты котельные на улицах: Судостроительная, 5-11, Артиллерийская, 36-38, Тихорецкий тупик, 7-11, Дзержинского, 126, Суворова, 41 и 46. В 2020 году приступят к закрытию котельных на улицах: Школьная, Невского, 9а, пр-т Кутузова, 41, Станочная, 7-9, пр-т Мира, 79, и Артиллерийская, 17-19.

«По нашему плану, 23-й — край 24-й год мы в городе Калининграде должны вообще забыть про угольные котельные», — заявил председатель городского совета Андрей Кропоткин.

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