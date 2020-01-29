К строившей онкоцентр компании подали исков на 65 млн руб.

В организации строительства онкологического центра принимала участие не только компания «Артель» из подмосковного Реутова (генподрядчик), но и связанная с ней структура — «СМУ Артель». Последняя заказывала работы у калининградских подрядчиков и не рассчиталась с ними до конца. Об этом во вторник, 28 января сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов.



В Арбитражный суд Калининградской области к «СМУ Артель» на данный момент поступило 17 исков на общую сумму 65 млн руб., видно из картотеки суда.

Наибольшая задолженность сложилась перед «Балтийской бетонной компанией» Александра Качановича (заявлено 3 иска на почти 19 млн руб.). Также подавал иск московский проектный центр «Гироздрав» на 18,3 млн руб. (остальные иски поступали от калининградских компаний).

Формально «Артель» и «СМУ Артель» не связаны между собой. Последняя была учреждена в Калининградской области в феврале 2018 года. Сейчас ее единственным владельцем и директором является предприниматель Олег Бондаренко.