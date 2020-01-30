НБКИ: в 2019 году количество выданных автокредитов в области выросло на 12%

По итогам 2019 года в Калининградской области было выдано 4,9 тыс. автокредитов, что на 12,2% больше, чем годом ранее. Такие данные «Новому Калининграду» предоставили в Национальном бюро кредитных историй.



Темпы роста выдачи автокредитов в области немного превосходят средние по стране (11,9%).

«В числе прочего, росту автокредитования способствовала реализация государственных программ льготного автокредитования. — отмечают в НБКИ, — В последние годы госпрограммы оказывают существенную поддержку всему автопрому. При этом стоит отметить, что качество автокредитов находится на стабильном уровне — ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования».

Как отмечают в аналитическом центре «Автостат», рост продажи автомобилей в кредит происходит на фоне снижения общего объема продаж автомобилей в 2019 году на 2,5%.