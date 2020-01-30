СМИ: девелоперы из Калининграда занимаются реконструкцией 39 кинотеатров в Москве

СМИ: девелоперы из Калининграда занимаются реконструкцией 39 кинотеатров в Москве
ТЦ "Плаза" - первый проект Печерских. Виталий Невар / Новый Калининград
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Михаил и Григорий Печерские из ADG Group в ноябре 2019 года открыли первое реконструированное здание кинотеатра в Москве из 39-ти, выкупленных у властей Москвы. К весне 2020 года откроются еще 6 центров на базе реконструированных кинотеатров. Об этом сообщает Forbes.

Печерские выкупили кинотеатры совокупной площадью около 170 тыс. кв. м осенью 2014 года по стартовой цене 9,6 млрд руб. На их месте должно появиться 480 кв.м. недвижимости, значительная часть которой отводится под развлечения, в том числе и кинотеатры.

Средние инвестиции в реконструкцию одного кинотеатра превышают 1 млрд руб., весь проект оценивается в 57 млрд руб., из них почти 50 млрд руб. — кредиты ВТБ.

Михаил и Григорий Печерские являются сыновьями Бориса Печерского, создателя сервиса по доставке бутилированной воды «Янтарный айсберг».

Первым девелоперским проектом Печерских был ТЦ «Плаза», который начинал реализовываться на кредитные средства «Сбербанка», но их не хватило, и пришлось привлекать дополнительное финансирование у бизнесмена Игоря Якорева. Вскоре после открытия ТЦ в 2007 году ADG Group продала торговый объект международному фонду London and Regional.


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