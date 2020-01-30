Суд отклонил иск компании Плешкова к налоговой по доначислениям на 37 млн

Суд отклонил иск компании Плешкова к налоговой по доначислениям на 37 млн
Игорь Плешков. Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Налоги

Арбитражный суд Калининградской области отклонил иск компании «Рекал-Кис» Игоря Плешкова к налоговым органам. В рамках процесса компания пыталась обжаловать финансовые требования к ней на 37,4 млн руб. (27,6 млн — доначисления налогов, 6,4 — пени и 1,3 млн — штраф). Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Решение в законную силу не вступило. Игорь Плешков сообщил «Новому Калининграду», что будет обжаловать решение калининградского арбитража.

5 декабря стало известно об обысках у Игоря Плешкова в рамках уголовного дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Следственный комитет считает, что Игорь Плешков уклонился от уплаты налогов на сумму 19,2 млн рублей. Дело по части 2 статьи 199 УК РФ возбудили на основе проверок УФНС и управления экономической безопасности. По версии следствия, бизнесмен неправомерно применял специальный режим упрощенной системы налогообложения для минимизации налоговых обязательств. В СК заявили, что для этого предприниматель создал формальный документооборот по сделкам о реализации инертных материалов с рядом подконтрольных ему организаций.

После чего включил эти сведения в налоговые декларации.

Сам Игорь Плешков считает, что возбуждение уголовного дела против — это попытка оказать на него давление как на налогоплательщика, который в данный момент оспаривает доначисление ему налогов в суде.

Ранее преждевременными действия силовиков в отношении Игоря Плешкова назвала областной бизнес-омбудсмен Светлана Нижегородова. Ее позицию также разделил губернатор Антон Алиханов.

Компания «Рекал-Кис» Игоря Плешкова подала иск в Арбитражный суд Калининградской об оспаривании действий налоговой по доначислению ей налогов 15 июля 2019 года. Не дождавшись рассмотрения данного иска по существ, налоговые органы подали собственный иск о взыскании с «Рекал-Кис» 27,7 млн руб. 18 сентября 2019 года. При этом суд отказался рассматривать иск налоговой до окончания рассмотрения иска компании Плешкова к налоговой и приостановил второе судебное производство.


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