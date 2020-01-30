В 2019 году число закрытых в области компаний в 5 раз превысило число открытых

В 2019 году число закрытых в области компаний в 5 раз превысило число открытых
Виталий Невар / Новый Калининград
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По итогам 2019 года в Калининградской области было закрыто 7766 юридических лиц, а открыто всего 1610 или почти в 5 раз меньше. Такие данные приводит Росстат.

Значительное превышение числа закрываемых компаний над числом создаваемых происходит в подавляющем большинстве отраслей. Так в сфере обрабатывающих отраслей было закрыто 673 компании, а открыто 126 юрлиц. В сельском хозяйстве закрылись 223 компании, открылись — 33, в строительстве соответственно 1139 и 241 компаний и в торговле 2979 и 432.

В Калининградской области наблюдается тревожная ситуация с диспропорцией закрываемых и открываемых компаний. Так, по итогам 2018 года в области было открыто 1902 компании, а закрыто 6782 компании. Налоговые органы связывают массовое закрытие компаний с «чисткой базы», то есть ликвидацией недействующих структур.

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