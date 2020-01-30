Путин пообещал увеличить фонд премий лучшим муниципалитетам до миллиарда рублей

Путин пообещал увеличить фонд премий лучшим муниципалитетам до миллиарда рублей
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград

С 40 миллионов до миллиарда рублей вырастет призовой фонд конкурса проектов местного самоуправления. Как сообщает «Российская газета», об этом президент Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию местного самоуправления в Красногорске.

«Нужно не просто увеличивать призовой фонд Всероссийского конкурса „Лучшая муниципальная практика“, а сделать это ощутимо, по-серьезному, и с нынешних 40 миллионов сразу поднять до миллиарда рублей», — заявил Владимир Путин, когда речь зашла о награде для лучших муниципалитетов.

Сейчас в бюджете таких денег нет, поэтому глава государства пообещал выделить средства из своего Резервного фонда.



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