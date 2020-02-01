Белоруссия повысила тарифы за транзит российской нефти по своей территории

Белоруссия проинформировала о новых тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам на территории республики с 1 февраля. Страна не смогла добиться сверхпланового роста тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» и в плановом порядке повысила его на 6,6%, пишет «Интерфакс».

Таким образом, тариф на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба», расположенным на территории республики, по маршрутному направлению «Унеча (Высокое) — Адамова Застава» с 1 февраля составляет 365,37 российских руб. за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость), «Унеча (Высокое) — Броды» — 156,93 российских руб.

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 года.

Белоруссия предлагала повысить тариф на транзит российской нефти в 2020 году, по неподтвержденным данным — на 16,6%.